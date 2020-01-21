راتبه 14.5 مليون جنيه.. أحمد موسى: معتز مطر يدعى الشرف وهو يمارس الفجور.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي معتز مطر يحصل على 14.5 مليون جنيه في السنة مقابل الهجوم على مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، : "معتز مطر يدعى الشرف والبطولة وهو يمارس الفجور والرذيلة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مرتب معتز مطر في الشهر 1.2 مليون جنيه ويخرج علينا في الشاشة للحديث عن الفقر الذي يعاني منه الكثيرين في مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " الإخوان في قطر وتركيا وقعوا في بعض بعد فضح قيادتهم المرتزقة، و نشهد استمرار مسلسل التسريبات من داخل التنظيم الإرهابي".



