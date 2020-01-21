AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الإخوان المرتزقة رموا صور مرسي في القمامة بعد وقفتهم في لندن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة من المرتزقة قاموا بتنظيم وقفة في لندن لهجوم على مصر، وبعد انتهاء الوقفة قاموا بإلقاء صور المعزول مرسي في القمامة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   المرتزقة يهتمون بالأموال فقط  ولا يعرفون محمد مرسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المجموعة المرتزقة لا يعرفون محمد مرسي ولكنهم على علم بلغة الأموال فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا توجد مبادئ للخونة والمرتزقة والعملاء  وقاموا بإلقاء صور محمد مرسي رئيسنا المفدى في القمامة".


ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا يوجد إخواني واحد لديه مبدأ او دين، والمرتزقة يهتمون بالاموال فقط ولا يعرفون محمد مرسي".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس لدينا ما نخفيه.. عمرو مروان: تقرير المقررة الأممية عن وفاة مرسي غير مهني

فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

أحمد موسى: 25 ينايرعيد الشرطة ومدعو الثورة خونة وعملاء

مأجورو الإخوان يفشلون في الحشد بـ لندن ويلقون متعلقاتهم بجوار صناديق القمامة.. شاهد

ترشيحاتنا

سلع ممنوع صرفها.. ما قيمة الدعم النقدي لكل مواطن في بطاقات التموين؟ ..فيديو

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

كاميرات مباراة كرة قدم تفضح خيانة زوج لزوجته.. شاهد ماذا حدث

نجم الشباك الأول .. عبد الله السعيد يتخطى لقب نادي الـ100 رسميا

يغادر المستشفى في هذا الموعد.. الحالة الصحية لـ خالد النبوي

AdvertisementS

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين وبريطانيا إفريقيا للاستثمار

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

على طريقة الشيخ حسني.. محمد علي يشرب سيجارة حشيش ويفضح الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور