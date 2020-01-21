أحمد موسى: الإخوان المرتزقة رموا صور مرسي في القمامة بعد وقفتهم في لندن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة من المرتزقة قاموا بتنظيم وقفة في لندن لهجوم على مصر، وبعد انتهاء الوقفة قاموا بإلقاء صور المعزول مرسي في القمامة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المرتزقة يهتمون بالأموال فقط ولا يعرفون محمد مرسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المجموعة المرتزقة لا يعرفون محمد مرسي ولكنهم على علم بلغة الأموال فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا توجد مبادئ للخونة والمرتزقة والعملاء وقاموا بإلقاء صور محمد مرسي رئيسنا المفدى في القمامة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا يوجد إخواني واحد لديه مبدأ او دين، والمرتزقة يهتمون بالاموال فقط ولا يعرفون محمد مرسي".



