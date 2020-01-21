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مسلسل فضائح الإخوان مستمر.. أحمد موسى: اللى هيجي على مصر ربنا هيفضحه.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:57 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وقعوا في بعض وبدأوا في فضح بعضهم البعض  وسوف يستمر مسلسل الفضائح الأيام المقبلة.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لا مصداقية لمذيعي قنوات الإخوان الإرهابية ويتاجرون بالغلابة".


وتابع أحمد موسى: "اللي هيجي على مصر ربنا مش هيسيبه وهيفضحه"، مضيفا: " راتب معتز مطر في الشهر 1.2 مليون جنيه  ويخرج علينا في الشاشة للحديث عن الفقر الذي يعاني منه الكثيرين في مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان في قطر وتركيا وقعوا في بعض بعد فضح قيادتهم المرتزقة، ونشهد استمرار لمسلسل التسريبات من داخل التنظيم الإرهابي".


وقال الإعلامي أحمد موسى: الإخوان بدأوا يسلموا بعض تسليم أهالي، ويقومون تسريب مكالمات ومحادثات وفضائح.
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