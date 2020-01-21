أول رد فعل من ترامب على انطلاق محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انطلاق إجراءات محاكمة عوله في مجلس الشيوخ، وذلك خلال تواجده في دافوس، سويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.





وقال ترامب عبر تويتر:"اقراوا النصوص".





ويقصد ترامب أن تجرى قراءة نص المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يتهم بسببها باستغلال سلطته لتحقيق مكاسب سياسية شخصية من خلال الضغط بالمساعدات العسكرية لفتح تحقيق في قضية تخص ابن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.





ويقول ترامب إن نص المحادثة لا يحتوي على اتهام له باستغلال سلطته أو الضغط على الرئيس الأوكراني، الذي أكد من جانبه أن ترامب لم يرتكب ذلك.





وانطلقت فعاليات المحاكمة اليوم في مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن يمنح كل من الطرفين ثلاثة أيام من المرافعات الافتتاحية.



