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توك شو

«أحضن علشان مش تشعر بالوحدة».. استشاري نفسي يكشف فوائد الحضن ويستشهد بـ أغنية أم كلثوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:31 ص
حضن الابناء
حضن الابناء
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كـريـم الخـطـيـب
كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن فوائد الحضن تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي، موضحًا أنه اعتاد دائمًا على هذه العادة خاصة أنها تضبط نبضات القلب.

وأضاف «وليد هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «الحدث اليوم» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن «الحضن» علاج لاكتئاب الشتاء، والحضن في هذا التوقيت يزيد من هرمون السعادة ويكون هناك نوع من التفاؤل والدعم النفسي والاجتماعي وهذا يقضي على الاكتئاب.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الأطباء دائمًا يُطالبون الأمهات بعد عملية الولادة بحضن الأبناء، ليخفف من الآلام ويعلي نسبة الاستشفاء، وكذلك الطفل الذي يمكن احتضانه من الأم والأب يعلى من نسبة التركيز وبالتالي يعطي شعوراً بالتعافي والثقة.

ووجّه رسالة للجميع: «أحضن علشان مش تشعر بالوحدة النفسية، وتشعر بالأمان دائمًا، وتوجه «رسائل»، مستشهدًا بكلمات أغنية كوكب الشرق أم كلثوم: "خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وانت بعيد بعيد وحدينا ع الحب تصحى أيامنا ع الشوق تنام ليالينا صالحت بيك".

وشدّد على أن الوطن هو الحضن الأكبر والشخص بدون وطن يعتبر عارياً، لافتاً إلى أن 25 يناير هو عيد لعودة الأمن والأمان.
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