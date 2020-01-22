حسام البدري يكشف تفاصيل جديدة عن تواصله مع محمد صلاح .. فيديو

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه من ظهور وجوه جديدة في قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.





وقال "البدري" خلال تصريحاته في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" "أتواصل مع صلاح دائمًا، وأتحدث مع محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا، بجانب متابعتي للمباريات المهمة في حساباتي.





وأضاف مدرب مصر: "لو ظهر لاعب جديد ويؤدي بشكل جيد وممتاز لن أستطيع أن أضمه الفترة المُقبلة نظرًا لضيق الوقت".





وتابع: "هذه الخطوات غير متاحة، الفترة القادمة لا تحتاج لتجارب بنسبة كبيرة، ولكن في الواقع هناك مراكز يوجد بها نقص سنحاول الاعتماد على لاعبي الفرق الكبيرة الذين يتعرضون لضغط لكي يتوافقون مع المنتخب".





وأردف: "لو لديّ الوقت للمباريات الودية والتجمعات من الممكن خلال عام أو عام ونصف تشكيل قوام جديد للمنتخب، ولكن لدينا الآن التزامات كثيرة وارتباطات كبيرة تحول بيننا وبين ذلك".





واختتم: "أحاول إضافة عناصر جديدة وعمل إحلال وتجديد لمنتخب مصر وهذه نقطة مهمة أضعها في ذهني دائمًا".



