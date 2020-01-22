AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري يكشف تفاصيل جديدة عن تواصله مع محمد صلاح .. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:45 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه من ظهور وجوه جديدة في قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال "البدري" خلال تصريحاته في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" "أتواصل مع صلاح دائمًا، وأتحدث مع محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا، بجانب متابعتي للمباريات المهمة في حساباتي.

وأضاف مدرب مصر: "لو ظهر لاعب جديد ويؤدي بشكل جيد وممتاز لن أستطيع أن أضمه الفترة المُقبلة نظرًا لضيق الوقت".

وتابع: "هذه الخطوات غير متاحة، الفترة القادمة لا تحتاج لتجارب بنسبة كبيرة، ولكن في الواقع هناك مراكز يوجد بها نقص سنحاول الاعتماد على لاعبي الفرق الكبيرة الذين يتعرضون لضغط لكي يتوافقون مع المنتخب".

وأردف: "لو لديّ الوقت للمباريات الودية والتجمعات من الممكن خلال عام أو عام ونصف تشكيل قوام جديد للمنتخب، ولكن لدينا الآن التزامات كثيرة وارتباطات كبيرة تحول بيننا وبين ذلك".

واختتم: "أحاول إضافة عناصر جديدة وعمل إحلال وتجديد لمنتخب مصر وهذه نقطة مهمة أضعها في ذهني دائمًا".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام توجو خلال شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول

نقطتين في الراس توجع.. منتخب مصر «عطلان» مع حسام البدري

فتحى مبروك: أشفق على حسام البدري.. وكبار المنتخب قلقين من لاعبي الأولمبي

بقرار من حسام البدري.. المنتخب يضم 6 لاعبين من قائمة الأوليمبي

تصريح صادم للاعبين.. البدري: الدوري لم ينتج عناصر تستحق الانضمام لمنتخب مصر| شاهد

حسام البدري: الدوري لم يفرز أي وجه جديد للمنتخب.. ومصطفى محمد يحتاج للتطوير | فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين وبريطانيا إفريقيا للاستثمار

ياسمين رئيس بالشورت في العرض الخاص لفيلم "لص بغداد".. شاهد

مجدي عبد الغني يكشف سبب قيد عز الدين بهادر صاحب الـ75 عاما في نادي بالقسم الثالث

إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

خانها مع شقيقتها.. نهاية حزينة لـ زواج الريحاني وحبيبته الفرنسية لوسي

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

AdvertisementS

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى محمد نجم الزمالك

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

تركي آل الشيخ يطالب محمود الخطيب بتحديد موقفه من الرئاسة الشرفية

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

أخبار الزمالك .. تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى محمد.. محمد صلاح يتغزل في شيكابالا

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

وائل جمعة يكشف عن المنتخب الأقوى في مجموعة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور