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توك شو

أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:45 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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البهى عمرو

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعوات النزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، وقال: "نتابع لكن لا أعتقد أن يكون هناك من هو مستعد للعودة للمشاهد التى كانت في 2011".  


وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يعتقد أن المصريين مستعدون لعودة مشاهد ضياع ثروات الوطن.


وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن الاستقرار والأمن فى المجتمع المصري ضرورين وقد تحققا، والأمن هو الوسيلة للنمو.


ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أنه لا يقلق من تلك الدعوات التى تتم من أجل التظاهر، موضحًا أن تلك الدعوات فشنك.


وكشف أحمد أبو الغيط، أن التشكيك فى المؤسسات هدفه ضرب الدولة المصرية، وأن جماعة الإخوان الإرهابية هى من كانت تسيطر على ما يحدث فى ميدان التحرير 2011.

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