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رياضة

أعمال جديدة لـ تركي آل الشيخ في مصر.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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نور عادل
فجّر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة كبرى حول عودته للعمل من جديد بتعاون مع عدد من الفنانين المصريين.

وكتب "تركي آل الشيخ"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام . بنرسم الآن موسمين في الـ ٤ شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد.. ولـ المسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله".

وأضاف تركي ال الشيخ: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد.. الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفك تسمح طبعًا👍🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤".

واختتم: "كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا  لـ فرص كتير عندنا إن شاء الله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي👍".
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