أعمال جديدة لـ تركي آل الشيخ في مصر.. تعرف على التفاصيل

فجّر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة كبرى حول عودته للعمل من جديد بتعاون مع عدد من الفنانين المصريين.





وكتب " تركي آل الشيخ "، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام . بنرسم الآن موسمين في الـ ٤ شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد.. ولـ المسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله".





وأضاف تركي ال الشيخ : "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد.. الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفك تسمح طبعًا👍🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤".



