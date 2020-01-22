متحدث الرئاسة ينشر فيديو جديدا لـ نشاط الرئيس السيسي في لندن

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البريطانية لندن، وعودته إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وقال الرئيس من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار".

ويأتي ذلك في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، لمشاهدة الفيديو إضغط هنا .

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