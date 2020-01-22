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رياضة

كارتيرون يوجه رسالة للاعبى الزمالك للثأر من مازيمبى.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:14 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة فنية سريعة مع لاعبى الفريق الأبيض قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.  

ووجه باتريس كارتيرون رسالة للاعبين  بضرورة التركيز والاستعداد بقوة لمواجهة مازيمبي والتدريب بقوة خلال الفترة الحالية حتى يتحقق الفوز  والثأر من بطل الكونغو. 

وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبى عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقياوذلك على ملعب ستاد السلام .

ويقع الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 10 نقاط ، فيما يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث برصيد نقطيتن بنفس الرصيد مع أول أغسطس الأنجولى الرابع .
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