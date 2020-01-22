كارتيرون يوجه رسالة للاعبى الزمالك للثأر من مازيمبى.. تعرف على التفاصيل

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة فنية سريعة مع لاعبى الفريق الأبيض قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.





ووجه باتريس كارتيرون رسالة للاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بقوة لمواجهة مازيمبي والتدريب بقوة خلال الفترة الحالية حتى يتحقق الفوز والثأر من بطل الكونغو.





وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبى عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.





ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقياوذلك على ملعب ستاد السلام .



