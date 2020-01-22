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مرأة

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:17 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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رشا عوني
قامت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون اليوم، الأربعاء، بزيارة إلى أحد مراكز الأطفال، منذ الصباح الباكر.

وتألقت كيت ميدلتون في إطلالة ملكية فخمة أنيقة كعادتها.

اختارت كيت ميدلتون إطلالة مميزة، حيث ظهرت بتنورة طويلة مشجرة، مع هاي كوب أسود سادة، وهاف بوت أسود طويل بكعب عال.

وتألقت الأميرة كيت ميدلتون بمعطف جديد ترتديه لأول مرة، وجاء طويلًا باللون البيج مزينًا بأزرار كبيرة، وهو من تصميم ماسيمو دوتي، وبلغ سعره 349 جنيها إسترلينيا. 

أما عن المكياج، فقد تألقت كيت بميكب نهاري يميل إلى الشكل الطبيعي، فهي لا تحب التكلف بمكياجها بل دومًا ما تظهر بمكيب بسيط يبرز جمال ملامحها، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل دون أي قصة خاصة.
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور
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