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توك شو

نوم الظالم عبادة .. مذيعات إنبوكس يهاجمن زميلهن على الهواء "فيديو"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:06 م
برنامج انبوكس
برنامج انبوكس
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شيرين عادل

خصص برنامج إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، ويقدمه الإعلاميون نورا سامي، نوران عطا الله وأحمد فاروق، اليوم الأربعاء عن استضافة السباح محمد الحسينى والذى صنف أكثر شخصية مؤثرة عام 2019 ..


استهل الإعلامى أحمد فاروق حلقة اليوم الأربعاء بالترحيب بزميلاته وسرد فقرات الحلقة التى تنوعت ما بين موضوعات اجتماعية وفنية .

بدأت مذيعة برنامج انبوكس نوران عطا الله  بالحديث عن دراسة حديثة كشفت بأن السيدات تحتاج للنوم أكثر من الرجال  ليعلق زميلها أحمد فاروق " نوم الظالم عبادة " .

 

لترد زميلتهم نورا سامى تعليقأ على وصف زميلها أحمد فاروق السيدات ب الظالمات قائلة " انتم من غيرنا هتلوصوا " ..

 

برنامج انبوكس يذاع يوميأ عبر فضائية صدى البلد 2 يقدمه رحمة بحري، ونورا سامي، نوران عطا الله وأحمد فاروق يدور حول موضوعات شبابية ومناقشة القضايا الاجتماعية الأسرية .

 


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