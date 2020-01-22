احذر تسخين الماء في الميكرويف لهذا السبب

أصبح الميكروويف عنصرًا رئيسيًا في المنزل منذ اختراعه في الأربعينيات، والمعروف أنه جعل مهام المطبخ أسهل وأسرع وأكثر راحة ، وهو متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق.
أكدت إحدى الدراسات بموقع healthline، عن مدى تأثير درجات حرارة الميكرويف المختلفة على خصائص الماء، وأثبتت أن الموجات الدقيقة يمكنها تسخين الماء لدرجة حرارة الغليان.
وتسخن الموجات الكهرمغنطيسية التي توجد بالميكرويف لجزيئات الماء في مناطق العشوائية، تؤدي إلى عدم تسخين الماء لفترة كافية، ومن الممكن عدم تسخينه وتظل الحرارة غير كافية.
ويجب عند غلي الماء في الميكروويف، التأكد من اتخاذ الاحتياطات المناسبة ويجب استخدام منصات الساخنة والحاويات المناسبة لتجنب الحروق، ويجب تأكد من استخدام وعاء آمن للميكروويف ، وتسخينه على فترات زمنية قصيرة ، وحرك الماء قبل الاستخدام