احذر تسخين الماء في الميكرويف لهذا السبب

أصبح الميكروويف عنصرًا رئيسيًا في المنزل منذ اختراعه في الأربعينيات، والمعروف أنه جعل مهام المطبخ أسهل وأسرع وأكثر راحة ، وهو متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق.

أكدت إحدى الدراسات بموقع healthline، عن مدى تأثير درجات حرارة الميكرويف المختلفة على خصائص الماء، وأثبتت أن الموجات الدقيقة يمكنها تسخين الماء لدرجة حرارة الغليان.



