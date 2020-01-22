بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

الجدل فى ظهورها مساء أمس خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" المقام في أحد مولات 6 أكتوبر مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والتقطوا صورا رومانسية علي الريد كاربت، وهى ترتدى شورت قصير.









وتألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جريئة ومثيرة ، مرتدية هوت شورت باللون الأسود ، وبلوفر باللون الاوف وايت ، ونسقت مع هذه الإطلالة بوت طويل باللون الأسود وشراب شيفون باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومثيرة.





ونعرض فيما يلى مجموعة من الصور التى ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس بإطلالات مثيرة .





يذكر أن حضر العرض الخاص عدد من الأبطال الفنان محمد عبد الرحمن وأمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب وعدد من الضيوف منهم الفنانة سوزان نجم الدين، وهنا شيحة، ومحمد هريدي، وعلي ربيع.















أثارت الفنانة