AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:19 م
رنا عصمت
أثارت الفنانة ياسمين رئيس  الجدل  فى ظهورها مساء أمس خلال حضورها العرض الخاص  لفيلم "لص بغداد" المقام في أحد مولات 6 أكتوبر مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والتقطوا صورا رومانسية علي الريد كاربت، وهى ترتدى شورت قصير.


وتألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جريئة ومثيرة ، مرتدية هوت شورت باللون الأسود ، وبلوفر باللون الاوف وايت ، ونسقت مع هذه الإطلالة بوت طويل باللون الأسود وشراب شيفون باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومثيرة.

ونعرض فيما يلى مجموعة من الصور التى ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس بإطلالات مثيرة .

يذكر أن  حضر العرض الخاص عدد من الأبطال الفنان محمد عبد الرحمن وأمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب وعدد من الضيوف منهم الفنانة سوزان نجم الدين، وهنا شيحة، ومحمد هريدي، وعلي ربيع.




بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بـ شورت قصير وجاكيت كاروهات.. ياسمين رئيس تتألق من مهرجان القاهرة السينمائى

بـ الشيفون الشفاف | هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد الفيشاوي

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

ترشيحاتنا

مسئول تخزين الأسلحة في حسم يعترف: كنا نخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة فى ذكرى 25 يناير

لا تعليق.. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية.. تفاصيل

اِعرف مطعما مصريا مختارًا من CNN ضمن الافضل عالميا

بشرى للزملكاوية.. انطلاق قناة النادي رسميا اليوم

نوم الظالم عبادة .. مذيعات إنبوكس يهاجمن زميلهن على الهواء "فيديو"

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة.. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون.. صور

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة