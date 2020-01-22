السيسي يوجه بالحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة

الري: مصر والسودان وإثيوبيا لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول سد النهضة .. وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة