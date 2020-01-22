AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يناقش جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة ، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة  المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض الاجتماع الحكومة آخر مستجدات جهود لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا

اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

ترشيحاتنا

بوسي شلبي توضح الحالة الصحية لـ يسرا ومدى تأثرها بمرض السرطان

سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر

إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب مصر المقاصة

كوارث صحية.. اكتشف ماذا يُصيبك عند تناول القرفة يوميًا

مجلس النواب العراقي يفشل في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر