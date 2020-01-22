قيمتها 50 مليون جنيه .. كواليس ضبط 100 ألف قرص كبتاجون أعلى دائري القليوبية.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات إحباط إغراق البلاد بكمية ضخمة من الأقراص المخدرة بعدما نجحت دورية أمنية في ضبط 100 ألف قرص مخدر قبل ترويجها.

وأكدت التحريات بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث أنه أثناء مرور دورية أمنية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة بهتيم اشتبهت القوات في سيارة فارهة مركونة علي جانب الطريق يقودها شاب أعرابي وبرفقته فتاة.





وأضافت التحريات أن النقيب حسام مختار بمباحث القليوبية وبرفقته النقيب أشرف حلمي من قوات الأمن المركزي قاما بتفتيش السيارة بعد الإطلاع علي رخصها وأوراقها من قائدها وزاد الاشتباه بعدما تبين أنه قادم من مرسى مطروح دون مبرر واضح.





ونجحت القوة الأمنية في اكتشاف مخبأ سري داخل حقيبة السيارة أخفى به المتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت100 ألف قرص من الكبتاجون المخدر ذو التأثير القوي، تحفظ النقيب حسام مختار وأفراد القوة الأمنية أميني شرطة رضا سعيد واسماعيل محمد علي السيارة والمضبوطات وتم اقتياد المتهمين إلي قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبمناقشة المتهم الأول"م. م. م"، 40 عاما، من محافظة مطروح، وبصحبته فتاة تدعى "ف. ع. ع"، اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة لترويجها للشباب والفتيات الأثرياء من متعاطي المواد المخدرة بواقع من 400 إلي 500 جنيه لكل قرص أي الكمية جميعا تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، أحيل المتهمان للنيبة العامة التي تولت التحقيق.