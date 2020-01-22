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أخبار العالم

نائب ليبي يكشف خطة خطيرة ينفذها السراج في طرابلس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:41 م
رئيس حكومة الوفاق
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج
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قسم الخارجي
كشف عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة عن رغبة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في إنشاء منطقة خضراء حول طرابلس، لمنع الجيش الوطني الليبي من التقدم إلى العاصمة. 

وقال عضو النواب الليبي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إن السراج استشعر الخطر من تقدم الجيش الليبي إلى طرابلس، لذلك يبحث عن منطقة خضراء في طرابلس. 

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستمر في نقل المرتزقة السوريين وأسلحة نوعية إلى البلاد بهدف التصدي للجيش الذي أشرف على السيطرة على العاصمة.

وحول دخول قوات دولية إلى ليبيا قال: "لا شك في ذلك إذا كان هدفها حماية حكومة غير شرعية تمارس سياسة الأمر الواقع رغمًا عن إرادة الليبيين أو الإبقاء على وجود ميليشيات إجرامية وتيار مؤدلج صنفه مجلس النواب إرهابيا". 

وتابع: "لكن إذا كان الهدف من دخول قوة أجنبية يُتفق عليها بهدف المشاركة في الإشراف على نزع سلاح الميليشيات وتنفيذ خارطة طريق سياسية لا تكون الميليشيات جزءًا منها فقد يكون ذلك مقبولا". 
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