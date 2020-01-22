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رياضة

عمرو وردة يتألق ويسجل هدفين في تعادل فريقه مع بانيتوليكوس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:21 م
علي وردة
علي وردة
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إسماعيل محمود
قاد عمرو وردة، المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني ، فريقه للتعادل بهدفين لكل فريق ، مع نظيره نادي بانيتوليكوس ، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري اليوناني .

افتتح النيجيري أبيولا داوودا التسجيل لبانيتوليكوس في الدقيقة الثامنة والعشرين ، ليعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 .

عمرو وردة حمل على عاتقه  مهمة إنقاذ فريقه ، حيث أحرز الهدف الأول للاريسا في الدقيقة 79 من ضربة جزاء ، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86 ، من ضربة جزاء أيضًا ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة المصري علي غزال للمرة الأولى مع لاريسا ، بعد إنتقاله للفريق هذا الأسبوع ، حيث حل بديلًا في الدقيقة 75 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي لاريسا للنقطة 24 في المركز التاسع ، ورصيد نادي بانيتوليكوس للنقطة  العاشرة في المركز الثالث عشر.
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