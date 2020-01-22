عمرو وردة يتألق ويسجل هدفين في تعادل فريقه مع بانيتوليكوس





افتتح النيجيري أبيولا داوودا التسجيل لبانيتوليكوس في الدقيقة الثامنة والعشرين ، ليعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 .





عمرو وردة حمل على عاتقه مهمة إنقاذ فريقه ، حيث أحرز الهدف الأول للاريسا في الدقيقة 79 من ضربة جزاء ، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86 ، من ضربة جزاء أيضًا ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وشهدت المباراة مشاركة المصري علي غزال للمرة الأولى مع لاريسا ، بعد إنتقاله للفريق هذا الأسبوع ، حيث حل بديلًا في الدقيقة 75 .





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي لاريسا للنقطة 24 في المركز التاسع ، ورصيد نادي بانيتوليكوس للنقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.

قاد عمرو وردة، المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني ، فريقه للتعادل بهدفين لكل فريق ، مع نظيره نادي بانيتوليكوس ، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري اليوناني .