مدبولي: احتفالية أسوان لصرف تعويضات النوبة جاءت وفاءً بوعد الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة ، بمقر مجلس الوزراء.





وأشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى التي أقيمت في مدينة أسوان والتي جاءت تحت عنوان "يوم الوفاء بالوعد"، لتسليم التعويضات لأهالي النوبة وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.





وأوضح أن المرحلة الثانية من هذه التعويضات سيقوم وزير شئون المجالس النيابية باستكمال أعمالها، وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان والجهات المعنية، موجها الشكر لكل من عمل بشكل دؤوب لوصول التعويضات لمستحقيها، سواء وزير العدل، أو وزير المالية الذي قام بتوفير التمويل الخاص بالتعويضات، وكذا الوزراء المعنيين، ومحافظ أسوان ومسئولي المحافظة.





وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري، عرضا، عن المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتي تُستكمل جولاتها نهاية الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استعراضًا عن موقف تنفيذ المبادرة التي كلف بها رئيس الجمهورية "مراكب النجاة".