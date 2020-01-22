اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء 22 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
دخل النادى الأهلي فى مفاوضات جادة مع يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك لحسم ضمه مع نهاية الموسم الكروى الجارى.
دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء، أعلن ذلك معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا.
وجه النادي الأهلي رسالة جديدة إلى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المنتقل حديثا إلى الاتفاق السعودى .
فاز فريق تنس طاولة رجال بالأهلي بالمركز الأول في منافسات بطولة القاهرة التي أقيمت بصالة النادي بفرع مدينة نصر.