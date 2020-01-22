اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

دخل النادى الأهلي فى مفاوضات جادة مع يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك لحسم ضمه مع نهاية الموسم الكروى الجارى.





دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء، أعلن ذلك معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا.



