لو شقتك ضيقة.. 5 حيل مبتكرة لتعطيها مساحة أكبر





وقال محمد عفيفي مهندس ديكور، ان هناك بعضا من قطع الديكور والاثاث، بالاضافة الى الالوان التييمكن ان تعطي مساحة اكبر للغرف الضيقة.





وتابع عفيفي في منشور له عبر صفحته على فيس بوك، ان هناك بعض الحيل البسيطة، والتي يمكن أن تتبع لتمنح الأماكن الضيقة مساحة اضافية تريح النفس والعين، ومنها:





1- الألوان:





يمكن لاستخدام الألوان المتناسقة بين الدهان والمفروشات والأثاث أن يجعل المساحة أكبر بالنسبة للعين.





2- التصميم:





استخدام تصميم ديكور غرف المعيشة ذات المساحة الصغيرة، يفضل اختيار ألوان أحادية مثل الأبيض، مع وضع بعض الحيل التي تعطى الشعور بالدفء، و إضافة اللون الأخضر، مع اللمسات الخشبية.





3- المساحة:





يمكن لغرف المعيشة الصغيرة ان يتم استخدام قطع أثاث صغيرة الحجم، مع الحرص على توفير رفوف لتخزين الكتب والتحف وعمل ديكورات.





4- المفروشات:





يفضل وضع مفروشات داكنة، مثل: اللون الأسود أو الرمادى مع طلاء الجدران بالأبيض الذى يساعد على الإيحاء باتساع مساحة الغرف، مع استخدام أريكة باللون الزاهي لتضفي دفئا للمكان.





5- الاثاث:





الطاولات الصغيرة والمرايا في اركان الغرف؛ قد تمنح المكان اتساعا واناقة مميزة، ويعد اقتناء الأريكة المصممة على شكل حرف "L" من أشكال الديكور المناسبة لغرفة المعيشة صغيرة المساحة.

اذا كانت مساحة الشقة ضيقة ف مساحتها؛ فقد تعيق أصحابها عند اختيارهم لقطع الديكور المناسبة، الا ان هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن ان تعطي للشقق الضيقة مساحة أكبر.