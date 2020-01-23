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مرأة

جمال شعبان يكشف علاقة الإصابة بأمراض القلب والعمل ليلا

الخميس 23/يناير/2020 - 02:43 ص
مخاطر العمل في الشيفتات
مخاطر العمل في الشيفتات المسائية
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آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ
انتشرت دراسة مؤخرا تؤكد أن السهر ليلا والعمل في فترات مسائية، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

وعلق على الدراسة، الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، موضحا أن العمل في فترات مسائية لا يمكنه أن يتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن الليل خلق للنوم والنهار للعمل، إلا أن هناك أعمالًا تتطلب السهر خلال الليل، ولا يمكننا الجزم بأن كل العاملين في الليل سوف يصابون بأمراض القلب.

وأشار شعبان، إلى أن الله مثلما أمرنا بالنوم خلال الليل فقد أمرنا بالتعبد، والعمل أيضًا عبادة.

ونوه بأنه لا داعي للخوف من الإصابة بأمراض القلب عند العمل خلال الليل.

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