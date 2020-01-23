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حوادث

لسوء حالتها النفسية.. فتاة أبو حمص تحاول الانتحار بسم الفئران

الخميس 23/يناير/2020 - 07:02 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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جمالات الدمنهوري
تسبب سوء الحالة النفسية لفتاة فى مقتبل العمر مقيمة بإحدى قرى مركز أبو حمص باقدامها على الانتحار بتناول سم فئران وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفي كفر الدوار العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوصول أميرة ش.ز 22 عاما مقيمة بعزبة الشجر بمركز أبو حمص مصابة بحالة تسمم نتيجة تناولها سم فئران بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتم عمل الإسعافات الأولية للحالة بمستشفي أبو حمص المركزي وتحويلها لقسم السموم بمستشفي كفر الدوار العام لإتخاذ العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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