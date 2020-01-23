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التكنولوجيا قللت تسريب الامتحان.. طارق شوقي: 90% من طلاب سنوات النقل كانوا ينجحون بالغش

الخميس 23/يناير/2020 - 05:07 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا نتعاون مع أحد الشركات البريطانية في  وضع نظام الامتحانات وبنوك الأسئلة ونظام التصحيح الإلكتروني".

وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج" من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  512 ألف طالب يمتحنون بشكل إلكتروني في المرحلة الثانوية حاليا وهذا أمر غير مسبوق ودول كثيرة تتساءل  مصر عن طريقة تطبيق تجربة التعليم الجديدة.

وتابع طارق شوقي:"  تطوير نظام التعليم وشكل الامتحانات الإلكترونية  ملحمة شاركت فيها مؤسسات الدولة لإحداث تجربة الامتحانات الإلكترونية ".

وأكمل طارق شوقي:" نحن نعاني من أمراض مزمنة مثل الغش والتسريب في الامتحانات  والتكنولوجيا قللت الغش والتسريب لأنه يتم صياغة الامتحان إلكترونيا".

ولفت طارق شوقي إلى أننا كنا نعاني من أن 90% من نجاح الطلاب في سنوات النقل كان يتم بالغش".

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