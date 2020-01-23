مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

داهمت دوريات الأمن بالسعودية أحد مواقع العمل في المزاحمية، والموجود بها عمالة مخالفة، وذلك لإلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة لتحديد هوياتهم.

وبينما نفذت الدوريات اقتحامها للموقع حاولوا الهرب بالاختباء في أماكن غريبة لم يكن أمامه سواها، حتى أن أحدهم آوى إلى شجرة لتعصمه من الشرطة.

واختبأ آخر تحت فرن لكن قدماه كانتا ظاهرتين فكان من السهل سحبه من تحت الفرن بواسطة رجال الأمن والقبض عليه، بينما أخى آخرون أنفسهم داخل صناديق.

نشر فيديو مداهمة الشرطة للموقع على حساب أحد مشاهير سناب شات المناصر للعسكر كما أطلق على نفسه، حيث وقف يصور لحظات إلقاء القبض على العمالة المخالفة.

عثر رجال الأمن على سلاح ناري من نوع "شوزن" بالإضافة إلى أسلحة بيضاء بحوزة العمالة المخالفة في أحد مواقع محافظة المزاحمية.