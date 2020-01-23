درع وسيف.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك وأهدافها

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الهدف الرئيسي من قناة الزمالك والتي انطلقت مساء أمس.





وأكد مرتضي منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن القناة هدفها الدفاع عن حقوق النادي بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص وأن القناة لن تكون ضد أي شخص أو كيان.





وأضاف مرتضى منصور أن النادي أصبح له درع وسيف يحميه وهو القناة وأن تلك القناة هي لـ جماهير النادي.





وتابع أن قناة الزمالك لن تمنع أي شخص ضد النادي من الظهور وأن من يملك وجهة نظر سليمة ومفيدة من حقه طرحها داخل القناة ومناقشتها بشكل موضوعي.









وأكمل أن من حق أي اعلامي أو ناقد رياضي انتقاده على أي تصرف أو تصريح ولكن بشكل لائق وموضوعي.





انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.





وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه