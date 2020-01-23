تجربة مثيرة وممتعة.. كارتيرون: أعجبت بالزمالك وأنا أقود الأهلي

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه تولى مسؤولية الفريق في وقت عصيب، وكان يعاني الفريق من عدة صدمات أبرزها أن العديد من اللاعبين لم يكونوا في مستوى بدني جيد.





وأضاف "كارتيرون"، في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن لاعبي الفريق لديهم رغبة حقيقية في تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج ترضي الجماهير، مشددا على أنه وقت قيادته لـ الأهلي كان ينبهر ويعجب كثيرا بفريق الزمالك.





وتابع "كارتيرون"، أن تجربته مع الزمالك ممتعة للغاية ومثيرة.









وأكد أن لديه خطة للفريق من أجل جعله فريق قويا قادرا على حصد البطولات.



