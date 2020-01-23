مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات العالمية والعربية أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا والدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى
وولفرهامبتون X ليفربول – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى
الوصل X اتحاد كلباء – 4:30 عصرا - أبو ظبى الرياضية
خورفكان X العين – 4:30 عصرا - أبو ظبى الرياضية
النصر X بنى ياس – 7:00 مساءا - أبو ظبى الرياضية
عجمان X الجزيرة – 7:00 مساءا - أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ميرانديس X سيلتا فيجو –8:00 مساء
رايو فاليكانو X ريال بيتيس – 10:00 مساء
كولتورال ليونيسا X أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء
مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح X ضمك – 4:55 مساء - السعودية الرياضية
الرائد X الأهلى –7:10 مساء - السعودية الرياضية