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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

الخميس 23/يناير/2020 - 06:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات العالمية والعربية أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا والدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى
 
وولفرهامبتون  X ليفربول – 10:00 مساء -   beIN SPORT HD 2


مواعيد مباريات الدورى الإماراتى 
 
الوصل X اتحاد كلباء – 4:30 عصرا -  أبو ظبى الرياضية

خورفكان X العين – 4:30 عصرا -  أبو ظبى الرياضية

النصر X بنى ياس – 7:00 مساءا -  أبو ظبى الرياضية

عجمان X الجزيرة – 7:00 مساءا -  أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 
ميرانديس X سيلتا فيجو –8:00 مساء

رايو فاليكانو X ريال بيتيس – 10:00 مساء

كولتورال ليونيسا X أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء

 
مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
 
الفتح X ضمك – 4:55 مساء - السعودية الرياضية

الرائد X الأهلى –7:10 مساء -  السعودية الرياضية


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