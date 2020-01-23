ذكرى الهولوكوست.. وصول بوتين ونائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.. صور

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، أن طائرتا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بينيس، هبطتا قبل قليل، في مطار بن جوريون الدولي.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن بوتين وبينيس سيشاركان اليوم في فعاليات المؤتمر الدولي، لإحياء الذكري الـ75 لما يسمي بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست، وتحرير معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس".

وأضافت القناة الثانية، أن الرئيس بوتين سيجتمع بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور يافا يسسخار، والدة المعتقلة الإسرائيلية بروسيا نعما يسسخار.

وأشارت القناة العبرية، الى نتنياهو يتوقع أن يقوم بوتين، بالإعلان عن العفو عن المعتقلة الإسرائيلية بروسيا نعما يسسخار، التي حكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد ادانتها بتهريب المخدرات .