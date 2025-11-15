الفيروس المخلوي مش جديد.. استشاري أمراض صدرية يطمئن أولياء الأمور

علّقت الدكتورة ناهد جمال، استشاري الأمراض الصدرية، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أمراض بالجهاز التنفسي ووجود دعوات لإغلاق المدارس بسبب الفيروس المخلوي، مؤكدة أن الوضع لا يستدعي أي قلق وأن ما يتردد على السوشيال ميديا «مبالغات لا أساس لها».

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية شعيب وسارة سامي، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، قالت الدكتورة ناهد جمال إن «اللي موجود دلوقتي فيروس مخلوي موسمي، معتادين عليه من سنين طويلة، ومش فيروس جديد ولا متحور».

وأشارت استشارية الأمراض الصدرية إلى أن الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي ويؤثر على الأطفال أكثر من الكبار، لكنه يظل فيروسًا عاديًا يمكن السيطرة عليه بسهولة عند التشخيص السليم، مضيفة: «مجرد راحة وسوائل دافئة وأدوية للأعراض تكفي تمامًا.. ومفيش داعي للمضادات الحيوية لأنها مش مفيدة مع الفيروسات».

وشددت على ضرورة بقاء الطفل في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة عند ظهور أعراض مثل الكحة أو الرشح أو ارتفاع الحرارة، إلى أن تستقر حالته: «مجرد ما الحرارة تبدأ تنزل يبقى ده مؤشر إن الفيروس تحت السيطرة».

وحول الأعراض التي تستدعي التوجه الفوري للطبيب أو المستشفى، قالت: «أكتر حاجة تقلقنا هي ارتفاع الحرارة فوق 38 وعدم استجابتها للأدوية.. هنا لازم نروح للطبيب فورًا».