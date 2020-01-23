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محافظات

إحلال وتجديد 59 ماكينة غسيل كلوي بمستشفيات قنا

الخميس 23/يناير/2020 - 12:01 م
ماكينة غسيل
ماكينة غسيل
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يوسف رجب
قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية ستقوم بإحلال وتجديد 59 ماكينة غسيل كلوى بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة. 

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن ذلك يأتي في إطار فى تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين، حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأنه سيتم إحلال وتركيب 59 ماكينة جديدة وأكثر تطورًا، فى عمليات الغسيل الكلوى لخدمة المرضى بمستشفيات قنا العامة والمركزية بمختلف مراكز المحافظة. 

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جدير بالذكر أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوي بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات وسرعة البدء الفورى في إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل.
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