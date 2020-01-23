AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وكيل الأزهر لواعظات ليبيا: الإسلام يواجه هجمة شرسة وعلينا التصدى لها

الخميس 23/يناير/2020 - 11:56 ص
وكيل الأزهر يلتقي
وكيل الأزهر يلتقي واعظات ليبيا
Advertisements
القسم الديني
أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، خلال لقائه أئمة وواعظات ليبيا المتدربين بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهرا ليوم الخميس، أن الإسلام يواجه هجمة شرسة اليوم وعلينا أن نكون على وعى كامل بما يدور حولنا فى ظل هذه التحديات التى تواجه الأمة الاسلامية فى الداخل والخارج. 
 
وقال: إن الإسلام  أوصانا  فى الحروب ألا نقطع شجرة وألا نقتل امرأة ولا صبيا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا نحرق بيتًا ، ونهانا عن ترويع وتفزيع الناس، وتساءل أين هذه التعاليم السمحة من جماعات الإرهاب و التطرف التى ترفع شعارات الإسلام و التوحيد وهي أبعد ما تكون عنه، فباتت تقتل الناس وتفزع الآمنين وتستحل الدماء وتنشر الخراب والدمار.
 
وأشار إلى مكانة المرأة فى الإسلام ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرًأ، فقد دعا نبي الله رجال أمته إلى الإحسان في معاشرة النساء، والتواصي على ذلك مؤكدًا على حقوقهن، ومبينًا قدرهن ومكانتهن، فخصص  النبي  للصحابيات يومًا ليتعلمن ويتفقهن فى أمور دينهم، وهذا دليل على أن الإسلام يؤمن  بأهمية  ودور المرأة فى المجتمع.
 
ووجه حديثه للواعظات، وأوصاهن أن يكن خير قدوة لغيرهن من النساء، مؤكدًا أن الأم والزوجه والأخت هي نصف المجتمع، وقد تكون أكثر تأثيرًا فللمرأة شأن عظيم فى سير أى مجتمع واتجاه أى أمة، وفى الختام طالب الحضور بأن يحافظوا على أوطانهم وتعاليم دينهم و نقل ما تعلموه لبلادهم، ونشر رسالة الأزهر الشريف التى تحترم الإنسانية والحقوق وترسخ لقيم التعايش والأخوة الانسانية.
 
يأتى اللقاء ضمن خطة المنظمة لصقل خبرات الأئمة والعلماء الدعوية والعلمية لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الجوار الليبي وتفنيد هذه المشكلات والرد على كل مايُثار من أفكار مغلوطة عن الإسلام والمسلمين من خلال نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خريجي الأزهر تواصل فعاليات الدورة التدريبية لأئمة ليبيا

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يزور البابا تواضروس ويؤكد: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس .. والطيب: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية

ترشيحاتنا

لمواجهة العنوسة.. البحوث الإسلامية يطلق حملة لمواجهة المغالاة في المهور.. فيديو

في عيد ميلادها.. سرقة وحريق في منزل نجمة مسلسل ونيس

إحالة قتلة شهيد الشهامة للجنايات بالدقهلية

علم عليا قدام مراتي .. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب في المرج

سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس