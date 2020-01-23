نيقولا معوض في بطولة مسلسل العودة يوم 2 فبراير على MBC4

يعود النجم نيقولا معوض إلى الدراما اللبنانية من خلال بطولة مسلسل "العودة"، والذي سينطلق على قناة MBC 4 بدايةً من 2 فبراير المقبل، كما يستعد النجم لإطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول "ماكو" في دور العرض المصرية خلال 2020.

ويقوم نيقولا في مسلسل العودة بشخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث في جرائم قتل يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟

ويشارك نيقولا البطولة دانييلا رحمة وإيهاب شعبان، ووسام فارس، ورودريج سليمان، وريم خوري، وهيام أبو شديد، وليزا الدبس، ورنين مطر، وإيلي متري، وهو من إخراج إيلي السمعان، وتأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد، ومن إنتاج إيجل فيلمز.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر عام 2019.