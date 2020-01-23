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أخبار البلد

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 5 مناطق بالجمهورية ورياح شديدة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:46 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة، أمطارا على عدة مناطق متفرقة من البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، واضطراب الملاحة في بعض المدن الساحلية والأنشطة البحرية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، علي القاهرة الكبرى، يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 18 للعظمى و11 للصغرى.

وعلي الوجه البحري، يكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 للعظمى و11 للصغرى، بينما يكون على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 للعظمى و13 للصغرى.

أما جنوب الصعيد والغردقة، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 للعظمى و13 للصغرى.

وعلي شمال الصعيد، يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، غائما أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 19 للعظمى و8 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، أيضا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 120 للعظمى و9 للصغرى.


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