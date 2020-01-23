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فن

شاهد.. سليمان عيد يرقص على "قدام مرايتها" لـ عمرو دياب بطريقة كوميدية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:10 م
سليمان عيد
سليمان عيد
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محمد بدران

نشر الفنان سليمان عيد فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو يغني قدام مرايتها، للهضبة عمرو دياب.

وظهر عيد في الفيديو بشكل كوميدي، وهو يرقص، ويقلد بعض الحركات في الأغنية.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.


وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج "شركة سينرجي"، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وآخرين.

شاهد.. سليمان عيد يرقص على "قدام مرايتها" لـ عمرو دياب بطريقة كوميدية
شاهد.. سليمان عيد يرقص على "قدام مرايتها" لـ عمرو دياب بطريقة كوميدية
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