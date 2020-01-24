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أخبار العالم

صفقة القرن.. ترامب يدعو نتنياهو ومنافسه لزيارة واشنطن

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب وجه الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأمريكية في القدس ”الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة“.

ولم يأت المسؤول الأمريكي على ذكر الفلسطينيين وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني ”نحذر من أية خطوة أمريكية تخالف الشرعية الدولية... في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من صفقة القرن الأمريكية...وإذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال. نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء“.

وقال نتنياهو ”أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته“. وقال مكتبه إنه سيتوجه للولايات المتحدة يوم الأحد.

ويواجه نتنياهو اليميني اضطرابات سياسية وقانونية في بلاده ويتجه المشهد السياسي نحو إجراء ثالث انتخابات في أقل من عام كما وجهت له اتهامات جنائية في نوفمبر تشرين الثاني. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وسحب منافس نتنياهو السياسي الرئيسي جانتس، وهو جنرال سابق ينتمي للوسط، معارضته هذا الأسبوع لنشر خطة السلام الأمريكية قبل انتخابات تجرى في مارس ، وقد اعترض على ذلك من قبل خشية أن يؤثر ذلك على التصويت.
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