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توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف الأمامية والخلفية..فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:40 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة  التي تساعد على تقوية عضلات منطقة الذراع والكتف .

وقال «حسام أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشارحسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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