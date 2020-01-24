دول جوار ليبيا تتفق على رفض التدخل الخارجي والملكة إليزابيث تصادق على قانون البريكست.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم اتفاق دول الجوار الليبي على رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة، واهتمت بتجديد السلطة الفلسطينية رفضها صفقة القرن بعد الإعلان عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، كما تابعت مصادقة ملكة بريطانيا على قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.





في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الاتحاد" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم رأى كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة أمن واستقرار. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أن عيد الشرطة ليس يومًا مقصورًا على رجالها فحسب، وإنما هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضًا جزء من نسيجه الوطني.





وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر اختتم، أمس، بالاتفاق على خمسة مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة، في إشارة إلى التدخلات التركية وإرسالها مرتزقة إلى هناك، مؤكدين ضرورة حل الأزمة من خلال «الحوار بين الليبيين».





ونقلت صحيفة "الخليج" عن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أنه يتم التصدي لمخططات تركيا لمحاولة إحياء تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا. ولفت، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إلى أن المخابرات التركية نسقت لنقل عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» الهاربين من السجون السورية إلى طرابلس عبر تركيا. وتابع المسماري أن التنظيم الإرهابي يحاول التمركز في الجنوب الليبي لإعادة تنظيم صفوفه في مرزق وسبها وجنوب غدوة، لتأمين خطوط مواصلات التنظيم مع سراياه في النيجر ومالي وعدة دول أخرى. وأشار إلى وجود عدد من العناصر ليسوا من ذوي البشرة السمراء في الجنوب الليبي، مؤكدًا أنه سيتم التعامل معهم.





وقالت صحيفة "البيان" إن المملكة العربية السعودية أكدت أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، داعية إيران إلى الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشددًا: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفًا أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و«بيننا علاقات الأشقاء».





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الحكومة اليمنية أعلنت أنها استعادت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهماتها. وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية على موقع “تويتر” : “بلادنا استعادت كامل حقوق التصويت بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”. جاء ذلك بعد 10 أيام من إعلان الأمم المتحدة تعليق حق اليمن، و6 دول أخرى، في التصويت بالجمعية العامة بسبب تخلفها عن سداد اشتراكات العضوية.





وبحسب موقع "24"، جدّدت السلطة الفلسطينية، الخميس، رفضها خطة السلام الأمريكية بعد الإعلان عن دعوة القادة الاسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان "نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي". وأضاف: "نجدد التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





دوليًا، ذكرت "الاتحاد" أن الملكة اليزابيث الثانية صادقت رسميًا، أمس الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) آخر الشهر الحالي. وكتب وزير بريكست ستيف باركلي، على "تويتر"، "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست". وأضاف "بتكريسه قانونا، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".





وقالت "الوطن" إن مجلس النواب الروسي وافق أمس بالإجماع وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أيام. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بعد قراءة أولى للتعديلات، “لقد أثبتنا وحدة قوية”. وصوّت النواب الحاضرون البالغ عددهم 432 لصالح التعديلات التي فصّلها الكرملين الاثنين في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة. وأعلن فولودين على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجري في 11 فبراير.





وبحسب موقع "24"، أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تعيين ري سون جون وزيرًا جديدًا للشؤون الخارجية. والوزير الجديد ضابط سابق بالجيش، ولا خبرة كبيرة لديه على الصعيد الدبلوماسي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن ري ألقى كلمة في حفل عشاء أقامته الوزارة يوم الخميس للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد، وهو أحدث مسؤول عسكري، يُرقى في عهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.