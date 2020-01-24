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فن

واحدة من عربياتي.. محمد رمضان يستعرض أحدث سيارته.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:59 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد لسيارته اللامبورجيني من خلال حسابه الرسمي  على "الإنستجرام" بعد كتابة اسمه عليها مصحوب بـ "Number 1" وطلائها باللون الاسود والذهبي.

وعلق محمد رمضان، على الفيديو قائلًا: "واحدة من عربياتي"، كما وجه الشكر لمن قاموا بتزيين العربية له.

وانتهى  محمد رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

 طرح محمد رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" والتي حققت مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع  "اليوتيوب"، وذلك بعد يومين من طرحها.

وكان قد طرح  أغنية "رايحين نسهر" منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت حاجز الـ23 مليون مشاهدة.

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