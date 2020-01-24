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فن

عيب عليكي.. نانسي عجرم تتعرض للهجوم بسبب هذه الصورة

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:22 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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منار نور

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها وهي ترفع علامة النصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 
وظهرت نانسي عجرم في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر كتف وكتف، خلال جلسة تصوير لصالح برنامج "ذا فويس". 

وهاجم الجمهور نانسي عجرم بسبب هذه الصورة بسبب الأحداث التي مرت بها في الفترة الأخيرة . 

وجاءت تعليقات متابعي نانسي على الصورة: "عيب عليكي تبقي فرحانه باللي حصل " _ "  علي شو منتصر " . 

وكان قد كشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وأكد  وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.

وقررت القاضية عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

كما قررت سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.
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