كريمة بوحسون: الحركة النسائية لها دور كبير في نهضة الأدب المغربي





قالت الدكتورة كريمة بوحسون أستاذ الأدب الفرنسي بالمغرب، إن الحركة النسائية كان لها دور كبير في نهضة الأدب ورواجه بالمغرب.





وأضافت كريمة بوحسون في ندوة" الثقافة الأفريقية.. الواقع والتساؤلات" بالقاعة الرئيسية "قاعة جمال حمدان" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الحضارة الأوروبية اعتمدت علي التوثيق والكتابة، بخلاف الحضارة الأفريقية التي قامت في بدايتها علي الشفهية أي الرسومات والصور مما تسبب في تأخرها.



