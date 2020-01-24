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ثقافة

كريمة بوحسون: الحركة النسائية لها دور كبير في نهضة الأدب المغربي

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قالت الدكتورة كريمة بوحسون أستاذ الأدب الفرنسي بالمغرب، إن الحركة النسائية كان لها دور كبير في نهضة الأدب ورواجه بالمغرب.

وأضافت كريمة بوحسون في ندوة" الثقافة الأفريقية.. الواقع والتساؤلات" بالقاعة الرئيسية "قاعة جمال حمدان" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الحضارة الأوروبية اعتمدت علي التوثيق والكتابة، بخلاف الحضارة الأفريقية التي قامت في بدايتها علي الشفهية أي الرسومات والصور مما تسبب في تأخرها.

وأشارت كريمة بوحسون إلى أن الأفارقة طوروا اللغة الفرنسية إلي فرنساوي أفريقي بشكل جيد بكل أساسياتها وقواعدها دون تحريف أو تشويه، وهذه ميزة للكتاب الأفارقة أشاد بها الفرنسيون أنفسهم.
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