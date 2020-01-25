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محافظات

لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 06:00 ص
طهنا الجبل
طهنا الجبل
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ايمن رياض
 تعد منطقة طهنا الجبل بالمنيا من اهم المناطق السياحية وتقع على بعد  ٧ كيلومترات شمال شرق مدينة المنيا ، ويرجع تاريخها إلى عصر الدولة الفرعونية القديمة والعصر اليوناني، وكانت تسمى المدينة قديمًا بإسم (أكوارس) ومن بقايا آثارها وأهمها معبد نيرون الذي كان مخصص لعبادة الإله سوبك إله الخصوبة والسلطة والقوة العسكرية والذي يأخذ شكل التمساح ولذا نجد بعض التماسيح المحنطة موجودة ببقايا المعبد، ويمكن رؤية بقايا المدينة القديمة ( أكوارس )، وأيضًا مقصورة للمعبودة حتحور، كما تنتشر بها مجموعة من مقابر العصر القبطي، إلى جانب الآثار الإسلامية بالمنطقة.

 يقول الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة ان منطقة طهنا التابعة بمركز المنيا نقع فى الناحيه الشرقيه ونجد معبد "نيرون" أعلى سفح جبل قرية طهنا الجبل، على مسافة 10 كيلو مترات تقريبًا، وتتميز بآثارها المتنوعة لكافة العصور، إذ تعود للدولة الفرعونية القديمة، مرورًا بالعصور الوسطى والدولة القبطية ثم الإسلامية، ويعد المعبد أحد أشهر المعابد المصرية الهامة وذات الطابع المستقل، ويرجع تاريخه لأكثر من 2000 سنة تقريبًا، فى عصر الدولة الوسطى.

ميز تلك المعبد هو تكوينه المختلف عن غالبية معابد مصر، إذ أنشئ من 3 طوابق متتالية، رغم أنه منحوت فى قلب الجبل الصخرى، ونجد فى الطابق الأول صالة كبيرة تبلغ مساحتها 20 مترا، بها 8 أعمدة وصوامع للغلال محفورة فى الأرض، ثم صالة بها باب إلى "قدس الأقداس"، ومقصورة للإله "حتحور"، وبعض الآبار للدفن، ويتوسط الحائط الجنوبى لصالة الأعمدة باب يؤدى للأجزاء الداخلية للمعبد، ويتكون هذا الجزء من 4 غرف منحوتة فى الصخر على خط واحد، كما يوجد 4 مقابر من اليمين من المعبد ونحتت أيضا جميعها فى الصخر، ويوجد بالمعبد غرفة للإله "سوبك" والذى تمثله مجموعة من التماسيح المحنطة، غير معروف عددها بالتحديد، بينما تتميز غرف الطابقين الثاني والثالث بالنقوش الفرعونية التى تملأ الجدران والسقف، ما يعد فريدا عن الكثير من غرف المعابد بمصر لكون الكتابات موجودة على السقف الذي لون باللون الأسود.

 وأوضح الأزهري أن المدينة لا تزال بكر حيث لم يتم اكتشاف إلا القليل عن تاريخ المدينة الذي لا يزال تحت تراب ورديم تلك المدينة العظيمة.

لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور
لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور
لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور
لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور
لكل اسم حكاية.. طهنا الجبل بالمنيا اكوارس ذات الـ 2000 عام.. صور
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