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محافظات

قبيلة الجبالية.. دليل بدوى لصعود الجبال بسانت كاترين

السبت 25/يناير/2020 - 04:26 ص
الدليل البدوي
الدليل البدوي
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ايمن محمد
تعتبر مهنة الدليل البدوي من المهن القديمة التي احترفها بدو قبيلة الجبالية بسانت كاترين منذ عملوا من قديم الأزل في تأمين رهبان الدير.

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن تلك المهنة يقوم بها البدو مع الأفواج السياحية اثناء صعودهم الجبل لمشاهدة شروق الشمس مشيرا إلى أنهم  جميعهم من قبيلة واحدة وهي الجبالية .

ووقعت القبيلة ميثاقا قديما مع رهبان الدير بحمايته ورعايته والعمل بالسياحة وتقديم خدمات للسائحين القادمين الى دير سانت كاترين .

وأشار الشاب محمد فريح  إن هذه  المهنة هي مصدر الرزق الرئيسي لأبناء قبيلة الجبالية  يوزع على الجميع بالتساوي .

وأضاف فريح  إلى أن رحلة الصعود للجبل أو السفارى لابد أن تحدث بعلم أجهزة الأمن التى تطمئن على مرافقة دليل بدوى للمجموعة وتحصل على بياناته بشكل متكامل منعًا لحدوث أى أزمات.

وتابع فريح إنه بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات ينتظر الأدلة المجموعات الصاعدة إلى جبل موسى على المدخل المؤدى لدير سانت كاترين، وتصل أتعابه لـ 250 جنيه فى الرحلة الواحدة، ثم يبدأ الرحلة بإلقاء التعليمات ومن ثم تبدأ رحلة الصعود إلى جبل موسي. 
قبيلة الجبالية.. دليل بدوى لصعود الجبال بسانت كاترين
قبيلة الجبالية.. دليل بدوى لصعود الجبال بسانت كاترين
قبيلة الجبالية.. دليل بدوى لصعود الجبال بسانت كاترين
قبيلة الجبالية.. دليل بدوى لصعود الجبال بسانت كاترين
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