قبل تكريمهم.. أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة للكتاب 2020

تعلن الهيئة العامة للكتاب بعد قليل، في حفل ينظم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، أسماء الفائزين بدورة المعرض الـ51 للعام 2020.

وحصلت "صدى البلد"، على أسماء الفائزين وهم كالتالي:

- في مجال الرواية، فازت رواية "تمار"، للكاتبة، مي محمد لطيف منير خالد، دار العربي للنشر والتوزيع.

- في مجال القصة القصيرة "مدار القلب"، لـ محمد لطفى حسن جبريل دار "ليفانت" لتنمية الموارد البشرية.

- في مجال شعر العامية ديوان "القلوب عند بعضها طبقات الخيل" للشاعر محمد ماجد علي يوسف، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- في شعر الفصحى ديوان "كأول شاعر في الأرض" للشاعر حسن علي حسن شهاب الدين دار مؤسسة "أروقة" للدراسات والترجمة والنشر.

- في مجال الفنون كتاب "إرث الحجر - سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية"، رضوى زكي عطية عبد العاطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- في مجال الأطفال كتاب "الأطفال خطابات سرية"،عبير محمد أنور دار نهضة مصر.

- في مجال أفريقيا كتاب "أفريقيا الصحافة والإعلام الإفريقى" الدكتور عواطف محمد عبد الرحمن محمد دار المكتبة الأكاديمية.

- في مجال الكتاب العلمي "هندسة الصوت من الهوية للاحتراف - سينما إذاعة - تليفزيون"، هشام السيد عنين السيد سعادة، دار الهيئة المصرية العامة الكتاب.

- في مجال النقد أدبي فاز "اتجاهات السرد في الرواية المصرية المعاصرة"، للكاتب محمد محمد عبد الحميد أبوالسعود، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- في مجال المسرح "هكذا تتكلم داعش.. تراجيديا فقه الخلافة والغزو والجهاد"، الكاتب محمد أبو العلا محمد السلاموني، دار "المطبعة الأميرية".

- في مجال تحقيق التراث "المغني لابن البيطار"، تحقيق محمود مهدي بدوي.

- أفضل كتاب مترجم عام "العلاج المعرفي السلوكي"، تأليف: مايكل نينا، وينيى درايدن، ترجمة الدكتور عبد الجواد خليفة أبو زيد مكتبة "الإنجلو" المصرية.

- أفضل كتاب مترجم للطفل "الصياد"، تأليف: جاو لي هونج، ترجمة: هبة سمير المطراوي، دار "صفصافة"

- أفضل ناشر دار الكرمة.

- جائزة الكتاب الأول في مجال الإبداع الأدبي "أصفاد الروح الكاتبة نهى صبحي رمضان إسماعيل عن دار "روافد".

- في مجال العلوم الإنسانية "المسرح والمجتمع من النهضة إلى ثورة 1919"، الكاتبة إيمان محمد عبد الله محمد النمر دار الكتب والوثائق القومية.

وكانت قد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، في وقت سابق، عن فتح باب التقدم لجائزة دورة معرض معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51 ديسمبر الماضي، على أن تمنح جائزة قدرها 10 آلاف جنيه في كل فرع من 10 فروع تشملها المسابقة هي الرواية، والقصة القصيرة، وشعر الفصحى، وشعر العامية، والمسرح، والنقد الأدبي، وكتاب عن أفريقيا (دراسات)، والفنون، والطفل، والكتاب العلمي".