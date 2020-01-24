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تعليم

"قيمة النيل والحفاظ عليه" رسالة رياض أطفال الأزهر بجناحه بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:56 م
رسالة رياض أطفال
رسالة رياض أطفال الأزهر
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وسط إقبال كبير من الجمهور قدم طلاب رياض الأطفال بمعاهد البخاري الأزهرية الخاصة، مشروع تخرج من تأليفهم عن "قيمة النيل والحفاظ عليه" من خلال عرض فني مميز.

وحذر الطلاب جمهور الجناح من بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها الجمهور في حق النيل من التجريف وإلقاء القمامة به، موضحين أن ذلك يؤثر بالسلب على صحتنا، مشددين على ضرورة المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه.


كما عرض مدرسي الطلاب العديد من مؤلفات طلاب رياض الأطفال التي تحمل رسائل مهمة منها: الحياة بعيدًا عن التكنولوجيا، قصة القدس، آداب زيارة المريض، سلمى وقطرة الماء، ترشيد الكهرباء، الأم، احترام وتقبل الأخر، عقدة الخواجة.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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