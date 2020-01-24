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محافظات

قادمة من السودان .. رصد أسراب من الجراد جنوب البحر الأحمر

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:50 م
. رصد أسراب من الجراد
. رصد أسراب من الجراد جنوب البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

رصدت اليوم أجهزة الرصد الميدانى التابعة لمديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر ووزارة الزراعة ظهور أعداد كبيرة متقطعة من حوريات الجراد قادمة من السودان حيث انتشرت أسراب الجراد على الأشجار وبدأت قواعد مكافحة الجراد الجنوبية بأعمال المكافحة.

وبدأت فرق مكافحة الجراد بعمل مسح للأودية الصحراوية للجنوب بالبحر الاحمر لتحديد كميات الجراد القادمة جنوبا حيث يجرى تنسيق مع قوات حرس الحدود لتنظيم دوريات مرورية مشتركة لاستكشاف الجراد بالمناطق المبكرة  ومسح استباقي.

الجدير بالذكر  تمتلك مصر  54 قاعدة رئيسية لمكافحة الجراد منها 13 قاعدة رئيسية، و42 فرعية، للمكافحة سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات، بمحطات الجراد بالمناطق الحدودية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والمسح، لتمكينها من السير في الأماكن الصحراوية.

 

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