الدوري الإماراتي.. الوحدة يتقدم على حتا والظفرة على الفجيرة





سجل الهدف، اللاعب الأرجنتيني سبيستيان تيجالي ، في الدقيقة الخامسة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي لوكاس بيريز ، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الوحدة.





وفي نفس الجولة ، انتهى الشوط الأول من مباراة ناديي الظفرة والفجيرة ، بتقدم الظفرة 2-0.





وافتتح البرازيلي جواو بيدرو التسجيل للظفرة في الدقيقة السابعة عشرة، ليطرد بعدها حكم اللقاء اللاعب فهد عبيد في الدقيقة السادسة والثلاثين ، ليستغل لاعبو الظفرة النقص العددي ويحرزوا الهدف الثاني ، عن طريق سهيل المنصوري ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدمهم بهدفين نظيفين.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الوحدة وحتا، بتقدم فريق الوحدة 1-0 ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي"الدوري الإماراتي".