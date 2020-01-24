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رياضة

الدوري الإماراتي.. الوحدة يتقدم على حتا والظفرة على الفجيرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:47 م
نادي الوحدة
نادي الوحدة
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الوحدة وحتا، بتقدم فريق الوحدة 1-0 ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي"الدوري الإماراتي".

سجل الهدف، اللاعب الأرجنتيني سبيستيان تيجالي ، في الدقيقة الخامسة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي لوكاس بيريز ، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الوحدة.

وفي نفس الجولة ، انتهى الشوط الأول من مباراة ناديي الظفرة والفجيرة ، بتقدم الظفرة 2-0.

وافتتح البرازيلي جواو بيدرو التسجيل للظفرة في الدقيقة السابعة عشرة، ليطرد بعدها حكم اللقاء اللاعب فهد عبيد في الدقيقة السادسة والثلاثين ، ليستغل لاعبو الظفرة النقص العددي ويحرزوا الهدف الثاني ، عن طريق سهيل المنصوري ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدمهم بهدفين نظيفين.
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