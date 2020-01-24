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توك شو

بعد انتشار فيروس كورونا.. فحص 14 حالة في بريطانيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ياسمين سامي
عرضت فضائية الغد تقريرا حول مدى انتشار فيروس كورونا الجديد في لندن واسطنبول وذلك بعد انتشاره في الصين الشعبية وارتفاع حصيلة الوفيات بها.

وأوضح التقرير أنه يجري فحص 14 حالة في بريطانيا منهم 5 حالات تم الإعلان عن عدم اصابتهم و 9 حالات ينتظرون النتيجة إلا أن الحكومة البريطانية أكدت ان هذه الإجراءات احترازية ولكن لا يوجد اشتباه في إصابة أحد بهذا الفيروس.

واشار التقرير الى ان وزير الصحة التركي بدأ في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية على المعابر الحدودية ولم يتم رصد أي حالة حتى الآن.


وكان التلفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد. 

وأصيب حتى الآن نحو 830 شخصا بالفيروس، بينما توفي بسببه 25 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". 

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

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