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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:13 م
ارز دايت وخضار سوتيه
ارز دايت وخضار سوتيه
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من أرز مسلوق دايت وخضار سوتيه. 

مدة التحضير : ساعة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد 

طريقة عمل الأرز المسلوق دايت : 
اغسلي 2 كوب من الأرز وتصفيته 
ضعيه في وعاء به ماء على نار هادئة 
اتركيه حتى يغلي مع الاستمرار في تقليبه حتى لا يتماسك 
كلما تشرب الأرز الماء ضعي له كوب أخر حتى ينضج
صفي الأرز من الماء واتركيه في وعاء وغطيه

مكونات الخضار السوتيه  :

2 ثمرة بطاطس 
2 ثمرة جزر
كوب بسلة 
2 ثمرة كوسة 
ملح و فلفل و كمون
2 ثمرة فلفل 

طريقة عمل الخضار السوتيه : 
قطعي الخضروات مكعبات وضعيها في مصفاة ورشي عليها رشة زيت زيتون، وضعي أسفلها وعاء به ماء على النار بحيث يخرج البخار على الخضار في المصافة وغطي الخضار واتركيه ينضج، وقلبيه على الجانبين، وبعد أن ينضج رشي عليه الملح و الفلفل والكمون وقدميه مع الأرز الدايت . 
هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه
هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه
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